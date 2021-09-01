Еще 389 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

По данным на 1 сентября, в Иркутской области с начала пандемии коронавирусом заболели 98 553 жителей. Так за сутки подтвердились еще 389 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В регионе госпитализировано 2085 человек с диагнозом COVID-19. За сутки в больницах области стало на 86 пациентов меньше, - рассказали в ведомстве.

84 770 жителей Иркутской области успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 614 человек. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4562 жителя - 11 за минувшие сутки.

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