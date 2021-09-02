Четыре ДТП с участием школьников произошло 1 сентября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В День знаний в Иркутской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали дети. Так в Черемхово 40-летний водитель "Honda Accord” сбил школьника, который неожиданно выбежал на дорогу из-за маршрутки. Мужчина не успел среагировать. Из-за чего 10-летний ребенок с травмами был доставлен в больницу. Полицейские проводят проверку. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Через некоторое время в городе Иркутске 44-летний водитель, управляя автомобилем "Тойота Виш", двигаясь по улице 2-я Железнодорожная, совершил наезд на 13-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде в неположенном месте.

В результате происшествия ребёнок получил травмы, - рассказали в соцсетях ведомства.

Полицейские отмечают, что в обоих случаях ДТП произошли из-за невнимательности школьников и нарушения ими ПДД. Их родителей могут оштрафовать за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

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