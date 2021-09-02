Больше 85 тысяч школьников начали новый учебный год в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше 85 тысяч школьников начали новый учебный год в Иркутске. 1-го сентября праздничные линейки прошли в 74 общеобразовательных учреждениях. В связи с ограничительными мерами в них участвовали только ученики первых и одиннадцатых классов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В торжественных мероприятиях приняли участие почти 9 тысяч первоклассников и более четырех тысяч одиннадцатиклассников. Для остальных школьников прошли классные часы, - рассказали в городской администрации.

Напомним, в этом году в Иркутске впервые были набраны педагогические классы. Профильное обучение будет проводиться в школах №15, № 23 и № 40, в гимназии № 2. Всего в этих классах будут учиться 110 старшеклассников.

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