«Привет, бурятки, я Булатка»: первоклассник из Улан-Удэ отжег на школьной линейке и прославился, как мечтал

Первоклассник из Улан-Удэ отжег на школьной линейке и прославился, как мечтал. Фото: Ирина Шолбоева

- Родители держались за животы от смеха и спрашивали: «Чей это мальчик?», - вспоминает школьную линейку своего сына - первоклассника Ирина Шолбоева в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск».

Впервые войдя в двери школы, семилетний Булат успел стать звездой соцсетей. Непосредственный мальчишка показал, как нужно правильно врываться в новый учебный год. В прямом смысле - пританцовывая и с песней.

- Булат еще не знает, что такое уроки, и думает, что школа - это праздник, - рассказывает уланудэнка. - Утром он проснулся с хорошим настроением и радостно пошел на линейку. Услышав во дворе музыку, тут же начал «вилять попой». Приходилось Булата успокаивать. Я боялась, что он может сорвать школьную линейку еще до ее начала.

Однако страхи мамы оказались напрасными. Первоклашка не только не испортил праздник, но и поднял настроение всем присутствующим. Прочитав вслух выученные строчки о Дне знаний, мальчик встал в конце шеренги, сначала важно зашагал, а потом и вовсе скопировал знаменитую походку бойца Конора Макгрегора.

- Самое интересное из «выступления» Булата, видимо, осталось за кадром, потому что, когда я подошла, родители уже начинали заливаться смехом, - предположила мама первоклассника.

Женщина за семь лет привыкла к «концертам» Булата. Даже в детском саду он никогда не оставался в тени. Во время утренника вместо вальса мальчик легко мог начать исполнять «Гангнам стаил» или популярные движения из ТикТока, вводя в шок воспитателей. Чтобы станцевать, Булату достаточно просто услышать музыку. А где он находится, неважно - будь то магазин или автобусная остановка.

- Раньше я часто одергивала сына, мол, не веди себя так вызывающе, - рассказывает Ирина Шолбоева. – Но сейчас я думаю, что зря. Нас всю жизнь пытаются загнать в рамки, так зачем мешать ребенку заявлять о себе? Пусть будет таким, какой есть.

Как и все дети, Булат любит разглядывать видео в ТикТок и уже подумывает о своем контенте.

- А на днях вообще произошло нечто! , - смеется мама раскрепощенного мальчишки. - Смотрю - сын ходит по дому и задумчиво бурчит что-то под нос. Спрашиваю, что случилось. Он ответил, что придумал слоган для будущего блога: «Привет, бурятки, с вами я, Булатка!». Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать.

К слову, будущая звезда интернета отношения лучше налаживает с девчонками. Оно и понятно, ведь именно для них он придумал свою фирменную фразу.

Мама надеется, что в школе сын станет более усидчивым, но первую учительницу на всякий случай предупредили – с Булатом нужно быть строже… и музыку лучше не включать.

Гансэсэг мечтала оказаться на школьной линейке и отпраздновала День знаний танцем посреди. Фото: Оюна Жапова

Еще одна маленькая героиня бурятских пабликов, семилетняя Гансэсэг Ширибон, 1 сентября тоже в этот раз впервые переступила порог школы. Она засветилась на видео с зажигательным танцем.

- Гансэсэг невозможно было сдержать, она хотела танцевать и она танцевала, - делится с корреспондентом «Комсомолки» уланудэнка Оюна Жапова. – Дочка была счастлива, что наконец-то попала на школьную линейку. Плюс ко всему - ее выбрали для чтения стихов.

Первоклассница призналась маме, что волновалась перед выступлением. Скорее всего, именно ураган эмоций и заставил девочку показывать свое хореографическое мастерство посреди стадиона на виду у сотни людей.

- Не успела прийти в школу, а уже звезда, - смеется папа Гансэсэг.

Комментаторы уже поставили девочке пятерку за музыкальность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Домашку не списать: первоклашка из сибирского села стал единственным учеником в классе. Кроме Димы Валеева, в школе села Большой Кашелак Иркутской области учатся еще шесть ребят. (подробности)