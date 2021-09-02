Около 580 гектаров горящей тайги потушили за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Искусственные дожди вызвали с помощью самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» над двумя крупными лесными пожарами в Катангском районе. За сутки в регионе потушено 10 пожаров общей площадью около 580 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Локализовано вновь обнаруженное возгорание площадью 100 га в Усть-Кутском районе. Также в полностью локализованном состоянии находятся еще 10 пожаров на общей площади 22851 га: шесть – в Катангском районе, два – в Усть-Илимском, по одному в Усть-Кутском и Нижнеилимском районах, - рассказали в правительства региона.

1 сентября на тушении лесных пожаров работали 632 человека, было задействовано 73 единицы наземной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искусственные дожди вызовут для тушения лесных пожаров на севере Иркутской области. Там образовалась благоприятная облачность. (подробности)

Отопительный сезон начался на севере Иркутской области. 83 тысячи тонн угля доставлено в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. (подробности)