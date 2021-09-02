Туристов из Москвы третий день разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Продолжаются поиски семейной пары из Москвы, которые без вести пропали во время похода на пик Черского. Полицейские третьи сутки подряд разыскивают Наталью и Алексея Наумовых. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Напомним ранее с заявлением о розыске 29-летней Натальи Наумовой обратилась её сестра, которая сообщила оперативникам, что утром 8 августа женщина уехала с супругом 46-летним Алексеем Наумовым в поход из города Слюдянки, - рассказали в ведомстве.

С собой супруги взяли надувной катамаран, на котором они планировали сплавиться по реке Утулик и выйти в город Байкальск.

Людей, которые видели Наталью и Алексея Наумовых или владеют информацией об их местоположении, просят сообщить об этом в полицию.

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