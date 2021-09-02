2 и 3 сентября водителей Иркутской области массово проверят на использование ремней безопасности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

2 и 3 сентября на дорогах Иркутской области пройдет массовый рейд. Инспекторы ГИБДД будут проверять соблюдение правил перевозки детей и использования ремня безопасности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала 2021 года на территории Иркутской области зарегистрировано 137 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил дорожного движения, не использовали ремни безопасности, детские удерживающие устройства. В данных происшествиях 63 человека погибли, в том числе 5 детей и 208 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 36 несовершеннолетних, - рассказали в ведомстве.

Так вечером 28 августа в Эхирит-Булагатском районе погиб 27-летний водитель «ВАЗ». Мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. 25-летнему пассажиру понадобилась помощь медиков. Оба в момент аварии не были пристегнуты ремнем безопасности.

Всего сотрудниками ГИБДД выявлено более 32 тысяч нарушений использования ремней безопасности и более 4900 нарушений правил перевозки детей.

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