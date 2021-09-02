609 человек выздоровели от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 2 сентября, в Иркутской области с начала пандемии коронавирусом заболели 98 938 жителей. Так за сутки подтвердились еще 385 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В регионе госпитализировано 2018 человек с диагнозом COVID-19. За сутки в больницах области стало на 67 пациентов меньше, - рассказали в ведомстве.

85 379 жителей Иркутской области успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 609 человек. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4576 жителей - 14 за минувшие сутки.

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