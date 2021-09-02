Пожилая жительница Байкальска ушла в лес по грибы и пропала без вести Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция и добровольцы разыскивают без вести пропавшую жительницу Байкальска. Нина Кузьминична Дудина ушла из дома в лес за грибами и не вернулась. С заявлением в дежурную часть обратился сын пенсионерки и его знакомый. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области

- Установлено, что 76-летняя пенсионерка, проживавшая в микрорайоне Южный города Байкальска, утром отправилась за сбором дикоросов в лес, расположенный рядом с микрорайоном, и не вернулась, - рассказали в ведомстве.

Сегодня в районе, где могла пропасть женщина, сотрудники Отдела МВД России по Слюдянскому району проводят поиски совместно с волонтерами и спасателями. Отмечается, что пропавшая пенсионерка носит очки и плохо слышит.

Приметы: рост 150-160 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета: синий спортивный костюм и черные резиновые сапоги.

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