Иркутянам предлагают самим высадить саженцы на улицах города Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Саженцы клена Гиннала, сибирской сосны и сирень высадили в зеленой зоне сквера на площади 50-летия образования СССР в Иркутске. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– В ближайшее время будут высажены деревья и кустарники в парке Авиатор, на острове Конный, в Лисихинском парке и на других общественных территориях. По всем посадкам мы проводим инвентаризацию. И если вдруг саженец не прижился – мы его заменяем на новый. Помимо того, подрядные организации проводят уходовые работы и следят за сохранностью саженцев, - рассказали в пресс-службе администрации.

Иркутян приглашают внести вклад в озеленение города. Для этого нужно обратиться за консультацией в МКУ «Городская среда» , купить саженцы и высадить их на предварительно согласованной территории. Если добровольцам понадобится помощь, то ее окажут специалисты-дендрологи.

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