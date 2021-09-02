Изменения в схеме движения маршрутов в Иркутске продлятся до 10 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске до 10 сентября продлен срок перекрытия участка по улице Новаторов от улицы Авиастроителей до улицы Сибирских Партизан. В связи с этим сохраняются временные изменения в схемы движения маршрутов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Напомним, изменилось движение автобусных маршрутов: № 10к «7 м/р Н. Ленино – Иркутск-2 (Боково)», № 28 «Центр – пос. Боково», № 28р «Ц.Рынок – Авиазавод», № 31 «Центр – Авиазавод через пр. Марата», № 36 «Авиазавод – с. Машиностроитель», № 43 «Авиазавод – Аэропорт», № 46 «м/р Березовый – ул. Воровского – Авиазавод», № 57 «Авиазавод – Областная больница», - уточняют в сообщении на официальном сайте городской администрации.

Так при следовании в Иркутск-2 после улицы Сибирских Партизан автобус будет следовать по улице Макаренко, улице Авиастроителей и далее по маршрутам. Также при следовании из Иркутска-2 после улицы Новаторов транспорт пойдет по улице Авиастроителей, улице Шишкина, улице Сибирских партизан и далее по маршрутам.

Изначально планировалось закончить ремонт до 3 сентября. Сейчас на участке продолжаются работы по устранению последствий аварии на канализационном коллекторе.

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