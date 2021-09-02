Водитель "Жигулей" погиб при столкновении с "Хондой" в Усть-Кутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Усть-Кутском районе. Там на федеральной трассе "Вилюй" в нескольких километрах от райцентра столкнулись"ВАЗ" и "Хонда". Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ" скончался на месте происшествия, его пассажир получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Полицейскими проводится проверка и устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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