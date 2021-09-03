Незаконно полученный участок на берегу Байкала вернули в федеральную собственность. фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Прокуратура вернула в федеральную собственность участок земли на берегу Байкала. Его в 2006 году незаконно продали частному лицу в администрации Кабанского района. В советские годы здесь для хозяйственных работ был создан искусственный залив Малый ковш, который относится к водному фонду. Стоимость особо охраняемой территории площадью 26 тысяч квадратных метров - 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Для обеспечения законности природоохранным прокурором в суд направлен иск к собственникам земли об оспаривании их прав, признании незаконным формирования участка в границах водного фонда, снятии его с кадастрового учета, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора и вернул ценную природную территорию в федеральную собственность.

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