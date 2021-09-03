Заведующего кафедрой иркутского вуза обвиняют в продаже диплома за 60 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутске заведующий кафедрой одного из иркутских вузов обвиняется в получении взятки. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Так, в 2020 году заведующий кафедрой получил от студента денежные средства в размере 60 тысяч рублей за незаконные действия, выраженные в написании вместо обучающегося выпускной квалификационной работы и иных материалов,а в дальнейшем сопровождение и поддержку на защите, - рассказали в ведомствах.

Уголовное дело рассмотрят по существу в Кировском районном суде.

Дело было расследовано СО по Кировскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области.

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