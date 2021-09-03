Свидетелей драки годичной давности разыскивают в Иркутске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске разыскиваются свидетели драки. 8 ноября 2020 года вблизи Иркутного моста в Ленинском округе между несколькими молодыми парнями началась ссора которая переросла в потасовку. Известно то, что в тот день в компании находился Дмитрий Нохоев 29.09.1995 года рождения. Позже его тело было обнаружено в реке в Боханском районе. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По данному факту в следственном отделе по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело. В ходе следствия были установлены несколько участников инцидента, - рассказали в ведомстве.

Следователи просят свидетелей драки и людей, владеющих какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом в региональный СК. Связаться с сотрудниками можно по официальным телефонам, а также в соцсетях ведомства.

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