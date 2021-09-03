Водитель "Лексуса" насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Смертельно ДТП произошло в Иркутске. Накануне вечером на улице Депутатская 49-летний водитель «Лексуса»,сбил 85-летнюю иркутянку. В момент аварии пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Женщина умерла до приезда скорой помощи. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.
- По данным Госавтоинспекции региона, с начала года на территории области произошло 435 ДТП с участием пешеходов, в которых 44 человека скончались и 414 получили травмы, - рассказали в соцсетях ведомства.
Жителей города настоятельно просят помнить о ПДД. Даже соблюдение простейших правил, таких как использование пешеходного перехода, в разы уменьшает риски аварий.
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