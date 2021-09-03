52-летний мужчина из мести "заминировал" кафе в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 52-летний мужчина решил отомстить персоналу кафе, "заминировав" заведение. Теперь его ждет суд. Он обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве". Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, 15 июля 2021 года, обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив о ранее возникшей конфликтной ситуации с сотрудниками кафе, решил осуществить звонок в специальные службы, призванные оказывать помощь в экстренных ситуациях, и сообщить заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, путем заминирования, - рассказали в ведомстве.

Хулиган позвонил по номеру 112 и рассказал, что персонал и посетители заведения в опасности. Когда выяснилось, что вызов ложный, мужчину задержали.

Уголовное дело рассмотрит Кировский суд.

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