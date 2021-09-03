Размытые дороги восстанавливают на Ольхоне. Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

Размытые дороги отсыпают на Ольхоне. На самый проблемный участок ушло около шести тонн пескогравийной смеси. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- От состояния дороги, ведущей к мысу Хобой, сейчас зависит не только проезд туристов, но и заготовка сена у местных жителей. Поэтому инициативу нашего лесничества поддержали сами островитяне: нам помогали с завозом материала и его распределением, утрамбовкой, - рассказали в соцсетях заповедника.

Сегодня дороги на севере острова стали более комфортными для проезда, а растения не страдают под колесами машин.

Напомним, несколько маршрутов было закрыто для посещения туристов из-за сильных дождей и размытия дорог. Ездить по ним было опасно. После того, как затяжные ливни закончились, в середине августа в Прибайкальском нацпарке снова продолжили выдавать разрешения на посещение в прежнем режиме.

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