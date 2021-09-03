Больше 99 тысяч человек заболели COVID-19 в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 3 сентября, в Иркутской области с начала пандемии коронавирусом заболели 99 325 жителей. Так за сутки подтвердились еще 387 случаев заражения. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области.

- В регионе госпитализировано 1943 человека с диагнозом COVID-19. За сутки в больницах области стало на 75 пациентов меньше, - рассказали в ведомстве.

86 003 жителя Иркутской области успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 624 человека. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4590 жителей - 14 за минувшие сутки.

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