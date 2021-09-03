5 сентября в Иркутской области отпразднуют День Байкала. Фото: Ульяна Цветкова

В Иркутской области отпразднуют День Байкала 5 сентября. Все мероприятия пройдут в онлайн-режиме на официальном портале. С 12.00 до 16.00 состоится прямая трансляция. Также иркутян приглашают поучаствовать в «Семейном квесте», зарегистрироваться на сайте нужно до 4 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На улице Урицкого в областном центре состоится выставка рисунков, на которой будут представлены лучшие работы конкурса «Живи, Байкал». Так же в прямом эфире в 12.30, 13.30, 14.30 пройдет викторина с призами и подарками от партнеров праздника. Итоги уже прошедших экологических акций подведет министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, -рассказали на сайте правительства.

Также праздничные мероприятия пройдут и в других городах Приангарья. Также онлайн- формат позволит жителям других регионов и стран присоединиться присоединиться к празднованию Дня Байкала.

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