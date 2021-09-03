"Ниссан" врезался в автобус с пассажирами в Усолье-Сибирском
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Усолье-Сибирском 3 сентября произошло ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса.
На перекрестке улиц Энгельса и Матросова столкнулись «Ниссан Тиана» и рейсовый автобус «Киа Комби». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- На момент ДТП в салоне автобуса находилось 9 пассажиров, из которых медицинская помощь потребовалась 48-летней женщине. Также в травмпункт обратился водитель иномарки, - рассказали в ведомстве.
Полицейские выяснили, что молодой человек, который был за рулем "Ниссана", получил водительское удостоверение меньше года назад.
Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.
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