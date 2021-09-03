«Кросс Нации» пройдет в Иркутской области 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье 18 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». Из-за антиковидных мер центрального старта не будет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- К участию в соревнованиях допускаются граждане не моложе 2012 года рождения. Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится по нескольким дистанциям. На самой большой из них – 12 км будут соревноваться мужчины 20 лет и старше. Забег на 1 км рассчитан на детей 2012-2015 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

Также в рамках кросса участники смогут сдать нормативы ГТО. Заявки принимаются с 15 по 17 сентября.

Победители и призеры «Кросса Нации» в каждой возрастной группе будут награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.

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