МЧС: заморозки до -5 градусов нагрянут в Иркутскую область в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МЧС предупреждают - в выходные похолодает. В Иркутскую область нагрянут заморозки. Местами столбик термометра опустится ниже нуля и достигнет -5 градусов. Продержатся низкие температуры с 4 по 6 сентября. Владельцев огородов просят принять меры предосторожности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 4-6 сентября местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов, - отметили в ведомстве.

Жителей региона просят помнить о действующем запрете на посещение лесов при наступлении высокой пожароопасности.

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