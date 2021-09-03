Почти миллиона рублей лишился 73-летний сибиряк после звонка лжепрокурора Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске 73-летний пенсионер лишился почти миллиона рублей после звонка "прокурора". Неизвестный сообщил мужчине по телефону, что с его счетов неизвестные пытаются снять деньги и в этом замешаны недобросовестные работники банка. Все накопления для спасения нужно было перевести на "безопасный счет". Позже пенсионеру позвонил "прокурор" и убедил его довериться "правоохранителям" и следовать инструкциям. Ангарчанин обналичил в банке 950 тысяч рублей и перевел на указанные аферистами счета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя некоторое время он решил проверить номера звонивших через специализированный сайт и, осознав, что попался на удочку аферистов, обратился за помощью в полицию. В ходе беседы с полицейскими потерпевшему снова поступил звонок. В течение десяти минут злоумышленник убеждал, что действительно является сотрудником прокуратуры, высказывая угрозы пожилому мужчине и продолжая требовать деньги,- рассказали в ведомстве.

Однако, скорее всего, устав уговаривать ангарчанина, разоблаченный мошенник сознался, что все время обманывал пенсионера и бросил трубку.

Возбуждено уголовное дело.

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