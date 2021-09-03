Подростка из Слюдянки осудят за убийство 17-летнего приятеля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слюдянском районе будут судить 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве по предварительному сговору. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, утром 9 мая текущего года трое несовершеннолетних находились в районе Слюдянских озер. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили 17-летнего потерпевшего. С целью сокрытия следов преступления они спрятали тело погибшего под лёд, после чего скрылись, - рассказали в ведомстве.

После осмотра следователем-криминалистом места и следов преступления полицейские задержали личности подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Второй обвиняемый предстанет перед судом после выписки из больницы, где он сейчас проходит лечение.

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