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Происшествия3 сентября 2021 12:17

Подростка из Слюдянки осудят за убийство 17-летнего приятеля

В расправе над парнем подозревают двух друзей 15 и 17 лет
Анастасия КУРЕНОВА
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Подростка из Слюдянки осудят за убийство 17-летнего приятеля

Подростка из Слюдянки осудят за убийство 17-летнего приятеля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Слюдянском районе будут судить 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве по предварительному сговору. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, утром 9 мая текущего года трое несовершеннолетних находились в районе Слюдянских озер. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему знакомому, после чего задушили 17-летнего потерпевшего. С целью сокрытия следов преступления они спрятали тело погибшего под лёд, после чего скрылись, - рассказали в ведомстве.

После осмотра следователем-криминалистом места и следов преступления полицейские задержали личности подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Второй обвиняемый предстанет перед судом после выписки из больницы, где он сейчас проходит лечение.

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