Проезд по улице Фридриха Энгельса закрыли на три дня в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 20.00 3 сентября до 06.00 6 сентября временно закрыт проезд по улице Фридриха Энгельса в районе дома №4. Также движение будет ограничено на участке в районе дома №47 по улице Карла Либкнехта. Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с ремонтом теплосетей.

Напоминаем, что в Иркутске также временно закроют движение по улице Набережная Иркута. С 13 сентября до 8 октября там, из-за строительства ливневой канализации, перекроют проезд на участке от дома №1а/ст2 до дома №1к

Автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда.

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