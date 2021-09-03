В Ангарске инспекторам ГИБДД пришлось устроить погоню, чтобы задержать пьяного мотоциклиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске пьяный мотоциклист пытался скрыться от экипажа ДПС. Ночью во время патрулирования в центре города полицейские заметили водителя «Кавасаки», который при виде патрульной машины прибавил скорость. Требование остановиться мужчина проигнорировал. Лихач, устроив погоню, проезжал перекрестки на «красный» и вылетал на «встречку». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчину задержали. За рулем мотоцикла «Кавасаки» с признаками опьянения оказался 29-летний местный житель, который к тому же не имеет в водительском удостоверении соответствующей категории на управление таким транспортом. На месте была проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения, результат которой более чем в три раза превысил допустимую норму, - рассказали в ведомстве.

Лихач рассказал инспекторам ГИБДД, что выпивал в гараже, а собравшись домой, долго не мог вызвать такси. Именно поэтому мужчина решил поехать самостоятельно.

Так ангарчанин за один вечер нарушил сразу несколько правил: сел пьяным за руль мотоцикла, не имея соответствующей категории, проехал на запрещающий сигнал светофора и не пропустил на дороге пешеходов. Мотоцикл помещен на арестплощадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Братска, спасаясь от чужого кредита, «подарил» мошенникам 2 миллиона рублей. Его обманули по классической схеме. (подробности)

40-летняя сибирячка под видом молодой красавицы выпрашивала у одиноких мужчин деньги на лечение вымышленной дочери. С помощью фейковых страниц жительница Иркутской области за два года «заработала» полтора миллиона рублей. (подробности)