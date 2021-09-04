В Иркутской области РЖД приняли участие в уборке берега Байкала

Фото: архив РЖД.

В Приангарье провели экоакцию «Чистые берега Байкала», в рамках которой активисты очистили от мусора прибрежную акваторию Байкала. На Кругобайкальскую железную дорогу и в поселок Танхой приехали свыше двухсот волонтеров, а также гендиректор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и заместитель главы Министерства природы и экологии России Сергей Ястребов.

По словам главы РЖД, участие в экологической акции поможет сохранить уникальный природный памятник, а также подать отличный пример молодежи.

- Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экологического баланса байкальской природной территории, – отметил Олег Белозёров.

Важно, что в рамках проведения экологической акции была открыта новая экскурсионная экологическая тропа «Танхойская верста». Новый экскурсионный маршрут имеет протяженность свыше километра и проходит вдоль прибрежной акватории Байкала. Он соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром «Байкал заповедный». Известно, что для открытия нового маршрута пришлось провести большой объем инженерных работ, в том числе проложить настил из дерева на сложному рельефу и построить три моста. На протяжении всего маршрута установлены информационные стенды с интерактивными элементами, которые помогают туристам лучше узнать историю и природу этих мест.