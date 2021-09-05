Количество случаев заражения COVID-19 в Иркутской области превысило отметку в сто тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 5 сентября, в Иркутской области с начала пандемии коронавирусом заболели 100 089 жителей. Так за сутки подтвердились еще 380 случаев заражения. Об этом сообщают в региональном оперштабе по коронавирусу.

- В области госпитализировано 1943 человека с диагнозом COVID-19. За сутки в больницах области стало на 21 пациента больше, - рассказали в ведомстве.

87 234 жителя Иркутской области успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 572 человека. К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4617 жителей - 12 за минувшие сутки.

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