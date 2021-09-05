Участникам Олимпиады и Паралимпиады в Токио выплатят по 100 тысяч рублей в Иркутской области Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Иркутской области глава региона подписал указ о выплате участникам Олимпиады и Паралимпиады в Токио по 100 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном сайте правительства Приангарья.

- Учредить премии Губернатора Иркутской области спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, не занявшим призовые места на XXXII летних Олимпийских играх 2020 в г. Токио и XVI летних Паралимпийских играх 2020 в г. Токио в 2021 году, и их тренерам, - говорится в указе.

Таким образом, тренерам положена выплата в 100 тысяч за каждого участника российской сборной. Если одного спортсмена тренировали два или больше тренеров, то премию между ними распределят в равных долях. Средства должны поступить на счета до 31 декабря.

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