Крупный лесной пожар потушили в Катангском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Площадь горящей тайги в Иркутской области за сутки уменьшилась на 3,5 тысячи гектаров. Удалось потушить крупный пожар в Катангском районе, который распространился на 1,5 тысячи гектаров леса, а также возгорание площадью 2 гектара Жигаловском районе. Новых очагов обнаружено не было. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В полностью локализованном состоянии на вечер 5 сентября было восемь пожаров на общей площади 25231 га, все в Катангском районе. Площадь активного горения составляла 19,11 га, - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Накануне на местах тушения работали 382 человека. Было задействовано восемь единиц техники. Наблюдают за лесопожарной обстановкой с воздуха с помощью самолета Ан-2.

С начала пожароопасного периода в лесах Приангарья было зафиксировано 587 пожаров. Это на 329 случаев меньше, чем в этот же период в прошлом году.

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