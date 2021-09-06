Еще 377 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

100 466 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии.За сутки подтвердилось еще 377 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1979 человек . В больницах на 45 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 87 444 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 210 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4631 жителей - 14 за минувшие сутки.

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