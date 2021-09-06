Первый снег накрыл Иркутскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иркутскую область накрыл первый снег. Первые отголоски зимы пришли в Бодайбинский район - на север области. Жители делятся фото и видео снежной пелены в соцсетях. В Иркутске в течение недели ожидается пасмурная погода и дожди. Об этом сообщают в региональном УГМС.

- В понедельник, 6 сентября синоптики обещают в нашем городе переменную облачность, пройдет слабый дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. Столбик термометра днем покажет не самые теплые для начала сентября +11, +13 градусов, - рассказали иркутские синоптики.

Практически по всему региону будет сохраняться такая погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, утром туман. Ветер подует северо-западный, северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +11,+16 градусов, местами всего +3,+8.

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