Полиция разыскивает свидетелей стрельбы в бродячую собаку под Усольем. Фото: Анастасия Комина

Полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" после попытки расправы над бродячей собакой в одном из поселков Усольского района. Очевидцы случившегося рассказали, что 47-летний сибиряк стрелял в дворнягу из ружья и повредил животному челюсть. Мужчина в тот же день был доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Собаке провели операцию по восстановлению челюсти, собрать ее удалось только наполовину, - рассказала корреспонденту "КП"-Иркутск" Анастасия Комина, которая помогла отвезти раненное животное в клинику. - Первое время она будет питаться через трубочку. За ней постоянно наблюдают ветеринары, но состояние стабильное. Операцию собака перенесла хорошо.

Полиция просит очевидцев стрельбы предоставить фото и видео, снятых на мобильные телефоны, либо другие доказательства виновности или невиновности 47-летнего мужчины. Также правоохранители устанавливают местонахождение орудия преступления, чтобы изъять его. Желающих помочь жителей просят обратиться в дежурную часть.

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