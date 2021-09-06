Сибиряк убил бабушку и пытался убить мать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женщина не ожидала, что вернувшись с работы, попадет в настоящий фильм ужасов. Трагедия развернулась 5 июня 2020 года. Родной сын, который проживал вместе с ней и ее престарелой матерью в однокомнатной квартире, задушил беспомощную бабушку в собственной постели и стал поджидать вторую жертву. Об этом сообщает в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Молодой человек напал на вошедшую в квартиру мать, избил и попытался задушить. Благодаря сопротивлению женщине удалось освободиться и убежать из квартиры. На улице она попросила прохожего вызвать полицию - рассказали в ведомстве.

В свои 29 лет мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил за счет близких родственников. Доказательства, собранные на месте преступления помогли признать его виновным. Он приговорен к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство. Осужденный никак не комментирует свой поступок.

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