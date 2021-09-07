Режим ЧС отменен в лесах Катангского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режим ЧС, который был введен из пожаров, отменен в лесах Катангского района. За сутки там удалось потушить горящую тайгу на общей площади 12862 гектара. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В полностью локализованном состоянии в этом муниципальном образовании на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12374 гектара. Площадь активного горения составляла 12,75 гектара, сократившись на 6,36 гектара. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано, - рассказали на сайте правительства.

Накануне на местах тушении пожаров работал 301 человек. Было задействовано шесть единиц наземной техники.

Для переброса сил и средств использовались четыре вертолета Ми-8.

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