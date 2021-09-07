Из больницы выписали 4-летнюю девочку, на которую в сквере Иркутска упал декоративный металлический шар

Пострадавшая девочка. Фото: пресс-служба Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

В Иркутске из больницы выписали 4-летнюю девочку, которая 24 августа серьезно пострадала, гуляя с родителями в сквере «Россия» в Ново-Ленино. «Комсомолка» рассказывала, как установленная в сквере пять лет назад металлическая конструкция в виде декоративного шара рухнула в тот самый момент, когда девочка проходила мимо. Удар пришелся прямо на ребенка. Девочка получила черепно-мозговую травму с обильным кровоизлиянием. Ее экстренно отвезли в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. На днях стало известно, что ребенок поправился.

- Девочка уже находится дома, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы. – Правда, о полном выздоровлении говорить пока рано. Ей еще предстоит реабилитация. Мама ребенка поблагодарила наших врачей. Ведь дочка три дня провела в реанимации. Все это время медики не только оказывали малышке всю необходимую помощь, но даже читали сказки и постоянно разговаривали с ней.

Также врачи отметили, что девочка отлично помнит, как на нее упал металлический шар и как ее потом везли на скорой.

Добавим, что все причины инцидента выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Уже задержана сотрудница городской администрации. Следователи выяснили, что именно она должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, в том числе установленной там конструкции. Но она этого не сделала.

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