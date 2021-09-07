Администрация Иркутска через суд требует снести три дома в СНТ «Сибиряк» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Администрация Иркутска потребовала снести три многоквартирных дома в СНТ «Сибиряк» на улице Култукской. Еще 10 необходимо привести в соответствие с пожарными и нормами. Напомним, все 13 домов были построены без получения разрешений. 600 жителей садоводства могут остаться без крыши над головой.

— По трем домам, которые пока по иску мэрии идут под снос, будет изыскиваться возможность выделения под ними земли для приведения в соответствие с законодательством. Тогда, возможно, сноса удастся избежать, - рассказал заместитель мэра Иркутска.

После работы специалистов станет понятно, можно ли подключить многоквартирные дома к сетям водоотведения и устранить нарушения пожарных норм.

Следующее судебное заседание состоится в середине сентября.

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