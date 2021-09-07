Грабителя, который пытался сорвать золотую цепочку с продавца, разыскивают в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе разыскивают подозреваемого в попытке ограбления продавца. 2 сентября мужчина пытался сорвать с шеи женщины золотую цепочку. Полиция просит помощи жителей, которые может знать сибиряка или владеть информацией о его местоположении. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина оказала злоумышленнику сопротивление и он, не получив желаемого, скрылся. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, - рассказали в ведомстве.

Полиция призывает подозреваемого в ограблении самостоятельно явиться в ближайшую дежурную часть для дачи объяснений.

На вид: 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 170 см., волосы темные.

Был одет: костюм темного цвета с белыми вставками.

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