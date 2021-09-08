В Иркутской области больше 101 тысячи заболевших COVID-19 Фото: ИВАНОВА Диана

101 213 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии.За сутки подтвердилось еще 375 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1826 человек . В больницах на 40 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 88 872 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 689 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4656 жителей -10 за минувшие сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Только пью, а ем два раза в месяц»: исповедь ТикТокерши, измучившей себя экстремальными диетами. Анастасия Франтенко признается, что мечтает остановиться в погоне за идеальным весом, но уже не может. (подробности)