Бегун из Саянска Роман Тарасов, выигравший бронзу Паралимпиады в Токио, стал заслуженным мастером спорта. Фото: официальный сайт администрации Саянска.

Бегун из Саянска Роман Тарасов, который в конце августа завоевал бронзовую медаль Паралимпиады 2020 в Токио, получил звание заслуженного мастера спорта. Указ об этом подписал министр спорта России Олег Матыцин.

- В Токио Роман стал третьим в беге на дистанции 100 метров по спорту слепых с результатом 10,88 секунды, - напомнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Добавим, что спортом Роман Тарасов начал заниматься в 2009 году. В его коллекции наград также бронза чемпионата мира, золото и серебро чемпионата Европы. Помимо этого, он многократный чемпион России по легкой атлетике по спорту слепых.

Сейчас Роман Тарасов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова.

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