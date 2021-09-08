Больше 603 тысяч жителей Иркутской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области полностью вакцинированы 521 952 человека. Еще 603 423 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных традиционно в областном центре, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 174 553 человека. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 45 382 человека. В Ангарске это число меньше – 42 737.

Напомним, для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

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