8 сентября горячей воды не будет в части Октябрьского округа

В части Иркутска отключат горячую воду с 8 по 11 сентября. В Октябрьском округе жителей предупредили о снижении параметров давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения это может привести к отсутствию горячей воды. Неудобства жильцам придется терпеть лишь в течение дня. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- С 8 по 11 сентября в некоторых домах в части Иркутска будет отключено горячее водоснабжение для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - рассказали в соцсетях компании.

В части Иркутска отключат горячую воду с 8 по 11 сентября.

Так, отключение горячей воды пройдет в Правобережном и Ленинском округах. Ремонт теплосети запланирован на по улице Норильская. На перекачивающей насосной станции "Карла Либкнехта" будет заменена запорная арматура. Также ремонт проведут на теплосети тепловой сети по улицам Нижняя Набережная, 10 и Петрова, 42.

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