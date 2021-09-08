Работница завода из Шелехова пыталась продать бандаж и потеряла из-за мошенников 100 тысяч рублей

Работница завода из Шелехова пыталась продать бандаж и потеряла 100 тысяч рублей из-за мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Шелехове работница завода хотела продать в интернете бандаж, но стала жертвой мошенников и потеряла 100 тысяч рублей. "Покупатель" сделал вид, что заинтересован товаром и узнал картами какого банка пользуется сибирячка, чтобы якобы перевести оплату. Позже аферист сообщил, что не сможет перечислить деньги "чужому банку" без данных карты продавца. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Понимая, что связалась с мошенниками, заявительница пыталась дозвониться до банка, чтобы заблокировать карту, но злоумышленники непрерывными звонками отвлекали её от цели. Когда удалось связаться с оператором, шелеховчанка узнала, что сбережения уже переведены на счёт неизвестных, - рассказали в ведомстве.

В полиции напоминают, сообщать данные карты незнакомым людям категорически нельзя. Если вы связались с мошенниками, быстро заблокировать карту можно в приложении банка.

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