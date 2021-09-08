За контрабанду леса на 640 миллионов рублей жителя Иркутской области приговорили почти к 6 годам "строгача" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд вынес приговор жителю Приангарья, который обвиняется в контрабанде леса и древесины в особо крупном размере, а также в легализации незаконно добытых денег. Мужчина на протяжении 5 лет был участником преступной группы. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Участники группы скупали незаконно заготовленную на территории Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем реализовывали лесопродукцию как на территории Российской Федерации, так и с вывозом за рубеж. Для сокрытия своей преступной деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем, использовали так называемые «фирмы-однодневки» и их банковские счета, - рассказали в ведомстве.

Подсудимый контролировал финансово-хозяйственную часть работы банды и создавал видимость законного бизнеса.

Общий объем незаконно купленных и проданных лесоматериалов составил больше 146 тысяч куб. м общей стоимостью 407 миллионов рублей. Через границу контрабандисты перевезли древесину стоимостью около 233 миллионов рублей.

Суд приговорил жителя Иркутской области к 5 годам и 10 месяцам колонии строго режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК начал проверку после сообщения о том, что жители 400 квартир в Ангарске могут остаться без отопления. По предварительной информации, семь лет дома отапливались от частной теплосети. (подробности)

Полиция Иркутска прокомментировала якобы фейковую новость о спасении инспектором ДПС семьи на пожаре. Проводится проверка. (подробности)

"Отлетела на 3 метра и упала на асфальт": иркутский депутат на Ленд Крузере сбил девушку прямо на "зебре". Антон Романов рассказал «Комсомолке», что не собирался бросать пострадавшую в беде. (подробности)