6 детей погибли и 140 пострадали в ДТП в Иркутской области за лето Фото: Евгения ГУСЕВА

6 детей погибли в ДТП за лето в Иркутской области. Всего в регионе за 3 месяца произошло 129 аварий с участием несовершеннолетних. 140 из них получили травмы. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Стоит отметить, что причиной практически каждого четвертого происшествия стала неосторожность самих пострадавших. Невнимательность юных участников дорожного движения привела в 5 случаях к трагическим последствиям и еще 29 несовершеннолетних травмировано, - рассказали в соцсетях ведомства.

Инспекторы ГИБДД уверены, что большую часть ДТП можно было избежать, если бы рядом с ребенком находились родители или взрослые.

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