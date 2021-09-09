Рабочих осудят за гибель двух человек под колесами локомотива на КБЖД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области двух рабочих подрядной организации, которая выполняла ремонт на Кругобайкальской железной дороге (далее - КБЖД), обвиняют в гибели двух человек. Их будут судить по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум лицам" и "нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". За оба преступления мужчинам может грозить до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По версии следствия, в августе 2020 года бригадир подрядной организации в целях доставки работников для осуществления ремонтных работ на 88 километре КБЖД допустил подчиненного ему сотрудника к управлению самоходной дрезиной кустарного производства, не относящейся к железнодорожному транспорту и запрещенной для эксплуатации по инфраструктуре, - рассказали в ведомстве.

Мужчина, который в тот день управлял самодельной дрезиной, никогда этому не обучался. Навстречу рабочим выехал локомотив. Из-за столкновения двое человек получили тяжелые травмы и позже скончались.

Дело по существу рассмотрит Слюдянский районный суд.

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