В Иркутской области нет ни одного лесного пожара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все лесные пожары потушили в Иркутской области. Были ликвидированы три очага общей площадью больше 6 тысяч гектаров в Катангском районе. На тушении работали 102 человека. Новых возгораний в лесном фонде Приангарья не зарегистрировано. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Несмотря на то, что сейчас на территории региона ликвидированы все лесные пожары, группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируем. В северных районах области до 15 сентября действует особый противопожарный режим. Мы должны быть готовы к любой ситуации, – подчеркнули в министерстве лесного комплекса Иркутской области.

С сегодняшнего дня силы и средства для тушения начали перебрасывать в самые пожароопасные районы. 260 пожарных-десантников и больше 1300 бойцов лесопожарных станций находятся в полной боевой готовности.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области было зарегистрировано 587 лесных пожаров.

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