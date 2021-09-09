Как выглядит изнутри самый современный российский авиалайнер МС-21. Фото: Корпорация "Иркут"

Госкорпорация Ростех впервые показала, как выглядит изнутри новый комфортабельный пассажирский самолет МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе. Теперь будущие пассажиры смогут совершить виртуальную экскурсию по кабине пилотов и увидеть салон самого современного авиалайнера.

- МС-21 - обозначает «Магистральный самолет XXI века», - напомнили в пресс-службе госкорпорации Ростех. –Авиалайнер относится к самому массовому сегменту пассажирских самолетов в мире – ближне- и среднемагистральным узкофюзеляжным авиалайнерам. В то же время МС-21 спроектирован так, чтобы быть максимально комфортным для пассажиров: ширина его фюзеляжа достигает 4,06 м – самый высокий показатель в классе среднемагистральных самолетов.

Кроме этого, в конструкции МС-21 использовали композиционные материалы, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике.

Свой первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21.

Кстати, у корпорации «Иркут» уже есть 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21. Создатели российского лайнера рассчитывают, что самолет может занять до 10% рынка в своем сегменте.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

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