Тройное ДТП с участием "Газели" произошло в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тройное ДТП с участием маршрутной Газели произошло в Иркутске. На месте аварии в Свердловском районе работают инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительная информации, на пересечении улиц Лермонтова и Мелентьева столкнулись три автомобиля, среди которых маршрутная Газель, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В ДТП пострадали люди. Подробности произошедшего выясняются.

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